Schneider Electric, spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, a annoncé la nomination de Diaretou Madina Gaye Dieng en tant que présidente du Cluster Afrique Francophone & Îles.

Dans ses nouvelles fonctions, Diaretou Dieng dirigera les activités du groupe sur plus d’une soixantaine de pays qui comprennent le Maghreb, l’Afrique de l’Ouest et centrale ainsi que les Îles, apprend-on d’un communiqué.

Elle conduira la stratégie de Schneider Electric sur cette géographie pour les marchés finaux que sont les infrastructures, l’industrie, les data centers et les bâtiments. Elle a donc la responsabilité de déployer les solutions du groupe qui façonnent la durabilité, l’électricité 4.0 et l’automatisation de nouvelle génération, fait-on savoir.

Professionnelle rigoureuse et leader inspirante, Diaretou Dieng possède une riche expérience sur les marchés des Technologies de l’Information et de la Communication. Un parcours professionnel de plus de 20 années qui l’a vue occuper des rôles stratégiques et de direction dans le secteur des télécommunications.

Ingénieure de formation, Diaretou est alumni de Harvard Business School Executive Education et titulaire d’un Master d’HEC Paris. Elle est également diplômée de l’Ecole Centrale de Lille (France).

Diaretou sera basée à Casablanca où est installée la direction du Cluster.