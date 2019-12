Les placements nets des entreprises d’assurances et de réassurance se sont élevés, en 2018, à 183,6 milliards de dirhams (MMDH) en valeur d’inventaire contre 172,4 MMDH en 2017, soit une progression de 6,5%, selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

Les placements affectés à la couverture des engagements inhérents aux opérations d’assurances et de réassurance représentent 89,1% du total des placements, soit un encours de 163,7 MMDH, en croissance de 5,7%, indique l’ACAPS dans son rapport annuel.

Ces placements restent dominés par les actifs de taux et les actifs des actions avec des parts respectives de 46,4% et 46,3%, suivis des actifs immobiliers avec une part de 4,3% et des autres actifs qui représentent 3% de l’ensemble des placements, précise la même source.

Le rapport fait également ressortir que les placements des assureurs, en valeur de marché au 31 décembre 2018, ont totalisé un montant de 200 MMDH contre 196,3 MMDH un an auparavant, ajoutant que le montant des plus values latentes s’est établi à 27,5 MMDH, tandis que la poche actions cotées représente 34,2% contre 15,4% placés en obligataire.

Par ailleurs, le montant des fonds propres des entreprises d’assurances et de réassurance a atteint 40,1 MMDH, dont 37 MMDH détenus par les assureurs, en évolution de 2,1% par rapport à l’exercice précédent, indique le rapport.

Ainsi, le secteur des assurances et de réassurance a dégagé en 2018 un résultat net global bénéficiaire de 3,8 MMDH, dont 3,5 MMDH pour les assureurs et 303,3 millions de dirhams pour les réassureurs exclusifs, en repli de 12,8% comparativement à 2017. Le rendement global des fonds propres (return on equity – ROE) s’est, quant à lui, établi à 9,4%.

S’agissant du taux de couverture des provisions techniques par les actifs représentatifs, il a atteint 102,3% en 2018 (102,4% pour les assureurs et 101,7% pour les réassureurs exclusifs), tandis que le taux moyen de la marge de solvabilité s’est situé à 395,3% (414,7% pour les assureurs directs et 254,0% pour les réassureurs exclusifs)