Dans un geste de solidarité au vu des catastrophes naturelles qui ont frappé le Maroc et la Libye, CaixaBank a annoncé la gratuité sur les opérations de dons aux ONG et les transferts d’argent vers les deux pays.

Dans un communiqué, la banque indique avoir supprimé : « les coûts des transferts effectués par les particuliers vers le Maroc et la Libye à travers le réseau CaixaBank à partir du moment où les catastrophes naturelles se sont produites dans les deux pays. La mesure restera active tant que l’urgence humanitaire se poursuivra dans le but de faciliter l’envoi d’argent des clients particuliers aux personnes, entreprises et entités qui en ont besoin dans ces pays ».

Par ailleurs, CaixaBank a procédé au déploiement d’une plateforme pour acheminer gratuitement des dons financiers aux organisations humanitaires qui mènent des actions de soutien aux personnes touchées par ces catastrophes.

Grâce à cette campagne de dons, toute personne, client ou non de CaixaBank, peut envoyer sa contribution, sans frais ni commission, aux principales entités humanitaires qui s’activent dans les zones touchées.