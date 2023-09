Suite au récent séisme qui a touché plusieurs régions du royaume, le Groupe BCP annonce sa mobilisation pour soutenir les sinistrés.

Dans ce cadre et afin de faciliter l’acheminement des contributions à l’élan national de solidarité, le groupe BCP déploie ses canaux digitaux (Chaabi Net, Pocket Bank et BPentreprises.net) et mobilise son réseau d’agences (Banque Populaire et Chaabi Cash) et d’agences mobiles à travers tout le Royaume.

L’ensemble des opérations de dons en faveur du « Fonds Spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc » seront prises en charge gratuitement pour les clients et les non-clients, particuliers et entreprises.