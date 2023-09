Six jours de travail sans relâche et leur détermination n’a pas baissé d’un iota ! Les secouristes mobilisés sur le terrain, depuis l’avènement du séisme d’Al Haouz, ont suscité l’émotion du monde et forcent le respect de la communauté internationale.

Plusieurs images montrant le fort degré de leur mobilisation circulent, depuis les premières heures du drame. Dans une vidéo fraîchement postée sur leur compte sur X ( anciennement Twitter), les Forces armées royales commentent: « Les héros des Forces Armées Royales, avec un moral et une détermination élevés, et pendant six jours consécutifs, continuent de tout mettre en œuvre pour se sacrifier pour la patrie ».