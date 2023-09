La Tunisie a fait part, samedi, de ses condoléances et de ses sentiments de compassion au peuple marocain et aux familles endeuillées suite au violent séisme qui a frappé plusieurs régions du Maroc dans la nuit du vendredi 8 septembre 2023, faisant plusieurs victimes et blessés.

La Tunisie se tient aux côtés du peuple marocain frère et partage ses sentiments de tristesse en cette pénible épreuve, implorant le Tout-Puissant d’accorder prompt rétablissement aux blessés et d’entourer les victimes de sa miséricorde et de les accueillir dans son vaste paradis, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

La Tunisie exprime également sa pleine et entière solidarité avec le peuple marocain frère en cette circonstance douloureuse et fait part sa disposition à appuyer les efforts du Maroc dans les opérations de recherche et sauvetage.

Le président de la République Kaïs Saïed a donné ses instructions en vue de coordonner avec les autorités marocaines pour l’envoi d’aides urgentes et des équipes de la protection civile afin d’appuyer les opérations de sauvetage et de secours, ajoute la même source.

Une délégation du Croissant rouge tunisien doit aussi s’y rendre pour participer aux opérations de prise en charge des blessés, sur instructions du président de la République; est-il annoncé.

Un séisme d’une magnitude 7,2 degrés a touché vendredi soir plusieurs régions du Maroc et a fait 820 morts et 672 blessés, dont 205 grièvement, selon un bilan actualisé du ministère de l’Intérieur.