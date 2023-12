L’agence de communication 35°Ouest, filiale ouest-africaine de 35° Nord, et Favikon, startup spécialisée dans l’analyse des réseaux sociaux, ont récemment dévoilé leur classement des 100 leaders et entrepreneurs d’Afrique francophone les plus influents sur les réseaux sociaux.

Sept Marocains figurent dans ce classement. Il s’agit de:

–Nezha Alaoui (2e), innovatrice sociale et influenceuse qui milite pour l’autonomisation des femmes. 2e au classement général, la jeune femme est reconnue comme conférencière et modératrice lors d’événements internationaux. Elle a notamment écrit un livre sur le rôle croissant des femmes dans le monde arabe. Elle est également membre du jury du Mastercard Women SME Leaders Award et contribue au développement économique des femmes entrepreneurs en tant que partenaire d’expansion.

–Mehdi Alaoui (61ème), entrepreneur technologique, business angel et créateur d’un écosystème de startups africaines. « Avec pour mission de contribuer à l’émergence et à la croissance d’écosystèmes de valeur dans toute l’Afrique, Mehdi croit au pouvoir des entrepreneurs motivés et résilients qui travaillent ensemble pour un avenir prospère. Il se consacre à la diffusion de l’innovation, de l’entrepreneuriat, de la technologie et du numérique en Afrique et s’est activement impliqué dans la mise en relation et le soutien d’individus et de startups talentueux », fait-on savoir.

–Ismael Belkhayat (66ème), entrepreneur technologique et fondateur de Wib.co, le premier incubateur web au Maroc. « Diplômé de l’université de Cornell, il a travaillé comme consultant au Boston Consulting Group avant de retourner au Maroc. Belkhayat a été reconnu comme Alumni de l’année par l’ESCP Business School à Paris et a participé à divers événements internationaux, y compris le US Africa Business Forum à Washington. Il est passionné par l’entrepreneuriat en Afrique et croit au potentiel des jeunes entrepreneurs marocains », indique-t-on.

–Mehdi Mourabit (76ème), entrepreneur numérique en série et le PDG et fondateur de Webeuz, Ohmylead, Hotleads et Myads. Il se consacre à aider les générateurs de leads à être plus rentables, à gagner du temps, à réduire les coûts et à obtenir un meilleur retour sur investissement.

–Amine Zarouk (85ème), fondateur et directeur général de Green OpenLab, une entreprise spécialisée dans l’innovation numérique dans l’industrie et l’agriculture durables. Il est également cofondateur et PDG de Stratfield, un cabinet de conseil axé sur l’industrie 4.0. « Avec une formation en ingénierie et en innovation, Amine a joué un rôle déterminant dans la conduite des avancées technologiques au Maroc. Il a également été l’ancien président de l’APEBI, la fédération des TIC du Maroc », indique-t-on.

–Khadija Aammou (89e), fondatrice et la directrice générale de Nidinnovation, une entreprise qui se consacre à la transformation et à l’innovation. Elle a reçu le prix 2023 pour l’innovation et la durabilité et fait partie de la communauté GlobalWIIN.