Le programme « Formation, Prévention, Insertion (FPI) » à destination des jeunes en situation de vulnérabilité, créé par l’Association « Al Amal pour l’accompagnement et le suivi des détenus des établissements d’incarcération » (AASDEI), a été sélectionné pour bénéficier de la première subvention du SG Social Impact Fund de Société Générale Maroc.

À l’issue de l’appel à projets lancé en juin 2023, qui avait pour thématique l’insertion socioprofessionnelle et l’autonomisation des jeunes en situation précaire, le projet FPI de l’Association AASDEI a remporté les suffrages à l’unanimité des membres du Board, après un processus de sélection rigoureux, indique Société Générale Maroc dans un communiqué, notant que le montant de la subvention versée s’élève à 597.000 dirhams.

Ce projet cible 80 bénéficiaires, dont 60% de jeunes femmes, issus des quartiers casablancais de Moulay Rachid, Lahraouine, Médiouna et Hay Al Mohammadi, et repose sur un programme de formation qualifiante dans divers métiers et une approche pédagogique innovante déployée par des animateurs formés et dotés d’outils adaptés pour aider des jeunes en situation de vulnérabilité à retrouver confiance en eux et en la société.

Le programme FPI a pour objectif d’augmenter les chances d’employabilité de ces jeunes et de renforcer leurs capacités et leurs soft skills afin de les mettre sur la voie de l’autonomie.

« L’équipe Sogécapital Gestion est fière de contribuer à travers la gestion financière du SG Social Impact Fund, à cette première concrétisation au profit de l’Association Al Amal pour l’accompagnement et le suivi des détenus des établissements d’incarcération », a déclaré le directeur général de Sogécapital Gestion, Karim El Hnot, cité par le communiqué.

Et de remercier « tout particulièrement nos investisseurs qui, en faisant confiance à cette initiative novatrice, ont permis ce premier don et espérons voir beaucoup d’autres investisseurs s’intéresser au SG Social Impact Fund ».

Pour sa part, la directrice de la Fondation Société Générale pour la Solidarité et la Culture Abdelaziz Tazi, Latifa El Amrani, s’est dite « ravie et fière d’être pionnière dans cette initiative de finance responsable et citoyenne. Notre processus de sélection rigoureux a permis d’identifier l’AASDEI comme un partenaire aligné sur les valeurs et les objectifs du fonds SG Social Impact Fund ».

« Le projet financé permettra de créer des opportunités tangibles et contribuera à donner de l’espoir et des perspectives d’avenir à des dizaines de jeunes en situation précaire », a-t-elle ajouté.

Le président de l’AASDEI, Mohamed Knouz, a, quant à lui, exprimé sa conviction que « la poursuite de notre projet FPI est un levier innovant qui permet aux jeunes en situation précaire, de retrouver l’estime d’eux-mêmes, d’être outillés pour entrer dans la vie active, de sentir qu’ils font partie intégrante de leur environnement social et qu’ils peuvent être utiles à leur entourage et à la société ».

« C’est une mission difficile mais cruciale pour tous ces jeunes en manque de repères et d’espoir en l’avenir, proie facile pour les déviances de toutes sortes », a-t-il soutenu.

Créé par la banque en 2021, le SG Social Impact Fund est un Fonds Commun de Placement dont les dividendes sont reversés intégralement au bénéfice d’associations porteuses d’initiatives solidaires.

Le SG Social Impact Fund, fonds commun de placement à vocation sociale et solidaire, illustre l’engagement fort de Société Générale Maroc pour soutenir le développement socio-économique du pays. Il incarne l’innovation financière au service de l’action citoyenne, en concrétisant des projets à forte portée sociétale. La subvention obtenue auprès du SG Social Impact Fund permet de reconduire pour une année supplémentaire le programme « FPI », né dans le cadre du Programme Forsaty, mis en œuvre par l’Organisation Internationale pour les Migrations (ONU-OIM) et financé par l’USAID.