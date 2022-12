L’Ordre national des médecins du Maroc et le Conseil général espagnol des Ordres de médecins ont signé, jeudi à Madrid, un accord de coopération, visant à renforcer la coopération dans le domaine de la santé et à promouvoir la formation continue et l’échange d’expertises.

Les deux Ordres de médecins ont tenu, à cet effet, une réunion de travail dans l’objectif d’échanger sur les avancées de l’exercice de la profession médicale dans les deux pays, ainsi que des évolutions qu’a connues le secteur de la santé.

Cette réunion a été l’occasion de rappeler l’importance de la formation continue en tant qu’axe essentiel de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé, en mettant en place des accréditations conformes aux critères internationaux.

La création d’un réseau conjoint de centres de formation, avec l’appui de l’UE, a été également envisagée, en vue de développer davantage la formation continue dispensée par les centres publics et faciliter la libre circulation de médecins de part et d’autre.

Lors de cette rencontre, la délégation marocaine a mis en relief les avancées du Maroc dans le secteur de la santé, ainsi que les opportunités d’investissement qu’offre le Royaume, dans une phase où un grand chantier de réforme du secteur est lancé, avec pour objectif la généralisation de la couverture médicale et la modernisation et le renforcement des infrastructures.

Cette réunion, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Banyaich, a connu la participation de Mouhammadin Boubekri, président du Conseil national de l’Ordre des médecins, Tomás Cobo Castro, président du Conseil général des Ordres de médecins espagnol, Manuel García Abad, président de la Fondation ‘’Iberian Livemed Institute’’, Smail Farid, président de la Commission d’exercice médical, ainsi que plusieurs autres responsables marocains et espagnols du secteur.