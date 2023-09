Sika Maroc bétonne sa présence au Maroc. L’opérateur spécialisé en chimie de bâtiment a inauguré, jeudi 7 septembre, son Centre technologique régional, en plein coeur de Had Soualem (Casablanca). Il s’agit en réalité d’un laboratoire et d’un showroom couplés à une académie. Un haut lieu qui se veut apporteur de solutions pour l’ensemble des partenaires du groupe suisse présent dans le Royaume à travers sa filiale au Maroc, et du continent africain plus globalement.

«Le centre est spécialisé dans le domaine de la recherche et le développement et s’appuie sur les compétences marocaines qui ont plusieurs années d’expérience dans le domaine en question et qui vont continuer sur la voie du développement, de l’innovation et de la recherche dans la chimie et la construction», a expliqué à cette occasion Marouan Zohry, directeur général Sika Maroc.

Ce centre servira également d’académie de formation pour nos partenaires du secteur de la construction, à savoir les architectes, les maîtres d’œuvre, les bureaux d’études et bureaux de contrôle ainsi que les artisans dans le domaine de la construction.

«Nous comptons faire vivre ce bâtiment à travers des formations permanentes dans les différents domaines d’activité de la construction», détaille le DG de Sika Maroc, expliquant qu’en vue de cette finalité, «nous comptons sur nos partenaires pour assister aux cycles de formation que nous comptons lancer dans les semaines à venir».

Le bâtiment a nécessité un investissement de 6 millions de dirhams en termes d’équipement. «Nous avons prévu d’autres investissements pour 2024 et 2025 afin de renforcer le dispositif existant en termes d’équipements de recherche et de développement. Je pense que nous allons dépasser les 10 millions dirhams pour l’ensemble du montant d’investissement», conclut le DG de Sika Maroc qui présente un chiffre d’affaires de 500 MDH en 2022 pour son entreprise.

Ces investissements permettront à Sika Maroc, qui revendique un positionnement de leader dans le développement et la production de systèmes et de produits pour le collage, l’étanchéité, l’amortissement, le renforcement et la protection dans le secteur du bâtiment et l’industrie automobile, de renforcer sa présence sur le marché marocain où elle est active depuis de nombreuses années. Ce nouvel espace s’ajoute à cinq sites de production et deux centres de recherche et développement.

Khadim MBAYE