Le produit net bancaire (PNB) consolidé de Société Générale Maroc s’est établi à 1,4 milliard de dirhams (MMDH) au premier trimestre (T1-2024), en progression de 5,21% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette croissance des revenus traduit l’amélioration des performances de l’ensemble des métiers du Groupe et des filiales, ainsi que la dynamique d’accompagnement de ses clients sur l’ensemble des secteurs de l’économie nationale, indique la banque dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.

Au 31 mars 2024, le PNB social du Groupe ressort à 1,3 MMDH, en progression de 5,99%. Par ailleurs, Société Générale Maroc démontre sa capacité à maintenir un équilibre entre ses initiatives d’investissement et sa discipline financière et affiche, à ce titre, une progression limitée de 1,50% des frais généraux en social et 0,12% en consolidé.

Dans ce contexte, le résultat brut d’exploitation affiche une progression de 8,44% en social et 10,53% en consolidé.

Le T1-2024 a également été marqué par la poursuite de l’amélioration de la performance en matière de gestion des risques, se traduisant par une baisse de 20,22% du coût net du risque en social. En consolidé, le CNR est en hausse de 13,84%.

Parallèlement, le Groupe Société Générale Maroc affiche un résultat net consolidé de 359 millions de dirhams (MDH), en hausse de 7,34% par rapport à 2023 et de 347 MDH en social, soit une progression de 6,80%.