La compagnie française opérant dans le domaine de la Santé, Denos, vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle filiale au Maroc. Avec une présence au Maroc qui s’étend sur 15 ans, cette annonce s’inscrit dans le cadre du renforcement de la présence de la société à l’international.

Face à la transformation du système de santé marocain, notamment par la réforme de l’assurance maladie obligatoire et le développement rapide des infrastructures de soins, DENOS annonce son implantation à Casablanca. Cette décision vise à répondre aux nouveaux besoins en matière de santé et à renforcer la proximité avec les patients marocains.

Cette expansion permettra d’étendre les services de conciergerie médicale de la compagnie aux patients marocains, en garantissant les mêmes normes médicale, de proximité humaine et de qualité de service que celles offertes sur les parcours internationaux.

DENOS Medical Maroc jouera également un rôle crucial dans le suivi et la prévention des patients ayant reçu un traitement à l’étranger dans le cadre des parcours de soins internationaux de la compagnie.

Jean-Louis Davet, Membre du Conseil d’Administration et Président de DENOS Medical Assistance, indique : « DENOS et le Maroc, c’est déjà une longue histoire : 15 ans d’orientation et d’accompagnement de patients marocains choisissant de se faire soigner, pour des maladies graves ou chroniques, dans des établissements d’excellence en Europe, et 15 ans d’étroit partenariat avec Wafa Assurance, le groupe Attijariwafa bank, Maroc Telecom et bien d’autres groupes marocains ».

De nouveaux services seront spécialement conçus pour répondre aux besoins des patients et des professionnels de la santé marocains, contribuant ainsi à l’amélioration du système de santé local.

En plus de servir les citoyens marocains, DENOS Medical Maroc offrira ses services aux expatriés résidant au Maroc, quelle que soit leur nationalité.