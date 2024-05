Dislog Group et SPE Capital ont signé un protocole d’accord permettant à SPE capital d’acquérir une part minoritaire du capital de Dislog Group pour un montant qui pourrait atteindre 450 millions de dirhams.

« Cette transaction devra être confirmée par des due diligences supplémentaires et faire l’objet d’une autorisation des autorités compétentes, notamment le conseil de la Concurrence notifié à cet effet », indique un communiqué de Dislog Group.

« Nous sommes heureux d’investir aux côtés de notre partenaire H&S Invest Holding dans Dislog Group. Nous étions actionnaires de H&S entre 2019 et 2021 et sommes ravis de voir l’évolution et la croissance du groupe ces dernières années. Nous allons continuer à grandir ensemble, avec comme objectif de réussir ensemble une IPO à la bourse de Casablanca dans les deux, trois prochaines années », a déclaré Nabil Triki, Managing Partner de SPE Capital, cité dans le communiqué.

De son côté, Moncef Belkhayat, PDG de H&S Invest Holding et de Dislog Group, a déclaré: « le retour de SPE Capital dans notre capital est un gage de confiance en la capacité du management de Dislog Group à créer de la valeur. Nous allons continuer à créer de la valeur pour notre écosystème et allons poursuivre notre croissance organique et externe à travers notamment des opérations de M&A, dans les secteurs de l’industrie, l’agro-alimentaire, l’hygiène et la santé. Nous sommes un opérateur résilient, développeur de marques qui opère dans l’économie de la vie ».

Concomitamment à cette opération, MCP réalisera une sortie partielle du capital au profit de H&S Invest Holding, mais reste actionnaire et membre du conseil d’administration du groupe, conclut le communiqué.