La compagnie maritime suédoise, Stena Line, a conclu un accord pour acquérir 49% des actions de la compagnie de ferry Africa Morocco Link (AML). L’accord est soumis à l’approbation des autorités marocaines.

Cet été, AML lancera une nouvelle liaison à grande vitesse entre Tanger et Tarifa. Dans les détails, la première liaison est ouverte aux clients de fret et de voyage. La seconde sera une liaison pour les passagers et les voitures.

« Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles opportunités commerciales qui nous permettront de perdurer et d’être résilients à long terme. Le détroit de Gibraltar est un emplacement stratégique pour les passagers voyageant entre l’Afrique et l’Europe, ainsi que pour le commerce mondial, et les volumes de fret dans la région devraient augmenter dans les prochaines années en raison de la croissance industrielle positive et du commerce international au Maroc », déclare Niclas Mårtensson, PDG de Stena Line. Et de rajouter : « ces routes, leurs ports et les industries environnantes sont en développement et devraient stimuler une croissance saine du marché du fret au cours des dix prochaines années. C’est une région très excitante dans laquelle nous sommes ravis d’opérer. »

Cette annonce intervient à quelques jours de l’acquisition de la Compagnie de Transport au Maroc (CTM) annonce le rachat de la participation majoritaire de Bank Of Africa (51%) au sein d’AML.