Tamwilcom et Finea ont signé, mercredi à Rabat, une convention de coopération relative à la garantie des financements des entreprises titulaires de marchés publics. Paraphée par le Directeur Général de Tamwilcom, Hicham Zanati Serghini, et le Directeur Général de FINEA, Mohammed Belmaachi, cette convention marque la volonté des deux parties à travailler de concert pour faciliter l’accès des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) au financement, fait savoir un communiqué conjoint de Tawlicom et Finea.

Tamwilcom élargit ainsi ses partenariats et met à la disposition de FINEA son offre-produits de garantie, indique la même source, notant que cette convention de coopération permettra aux deux institutions de créer des synergies entre leurs offres-produits respectives et de développer leurs actions communes pour soutenir les entreprises nationales en mettant à leurs disposition des solutions de financement adaptées.

A l’instar des autres institutions financières partenaires de Tamwilcom (banques, sociétés de financement, associations de microfinance et autres), FINEA peut désormais s’appuyer sur les mécanismes de garantie existants lors de l’octroi de ses propres solutions de financement, notamment celles destinées à améliorer l’accès des TPME marocaines à la commande publique.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de M. Khalid Safir, Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et des équipes respectives des deux établissements signataires, conclut le communiqué.