The View Agadir a ouvert ses portes le 15 janvier 2024. L’établissement s’apprête à redéfinir les standards de l’hospitalité marocaine dans la région. Zoom…

L’ouverture récente de The View Agadir le 15 janvier 2024 a marqué une nouvelle étape dans l’évolution de l’hôtellerie de luxe sur la côte atlantique marocaine. Bénéficiant d’un emplacement privilégié avec accès direct à l’une des plus prestigieuses plages de la région Souss-Massa, cet établissement s’engage à transformer l’expérience de séjour au Maroc, fusionnant tradition et modernité.

Depuis le lancement de la première propriété en 2017, The View Hotels se distingue par sa quête constante d’excellence, combinant raffinement, service personnalisé, et une harmonie parfaite entre patrimoine culturel et modernité. L’enseigne vise à toucher l’âme, le corps, et les sens de ses visiteurs, à travers une série d’offres et d’activités conçues pour enrichir l’expérience de chaque invité. La philosophie de The View Hotels repose sur une immersion complète dans l’art de vivre marocain, réinterprété à travers un prisme contemporain.

Les clients sont accueillis avec des rituels traditionnels tels que le thé, avant de découvrir l’ampleur des services de l’hôtel, incluant une cuisine inventive néo-marocaine élaborée par des chefs renommés, un design artistique, et une décoration soignée réalisée par des artisans locaux. L’hôtel offre un cadre idyllique pour se détendre, avec 272 chambres et suites ( au nombre de 59) dotées de balcons ou terrasses offrant une vue spectaculaire sur la mer. Les intérieurs, où dominent le blanc et les nuances de bleu, invitent à la sérénité, tandis que les suites adoptent un style Beach House avec des aménagements luxueux et un service de majordome disponible 24/7. Le bien-être est au cœur de l’expérience The View, avec le spa Amaya proposant un espace de détente et de remise en forme de 1 500 m².

Les soins sont inspirés par une approche holistique qui conjugue nature et science pour revitaliser le corps et l’esprit, incluant le hammam marocain traditionnel. L’offre gastronomique est diversifiée, avec quatre restaurants mettant en avant des produits frais et locaux, des ateliers de cuisine en direct, et des expériences culinaires signées par des chefs étoilés. Le divertissement est également au rendez-vous, avec des bars et lounges offrant une variété d’ambiances, du calme et traditionnel au dynamique et moderne, y compris l’emblématique Buddha Bar attendu pour juin 2024. The View Hotels se soucie également de l’impact environnemental, privilégiant les collaborations avec des artisans et entreprises locales engagés dans la durabilité. Cette démarche s’inscrit dans la vision globale de la marque, qui allie respect des traditions et innovation.

Selon Salah-Eddine Benhammane, directeur de la région sud du Conseil régional du tourisme d’Agadir, The View Agadir représente un tournant pour l’hospitalité dans la ville, répondant aux attentes des voyageurs modernes tout en valorisant la culture et les traditions locales. Cette ouverture confirme le statut d’Agadir comme destination de choix, alliant tradition et modernité, et continue de séduire une clientèle en quête d’authenticité et de luxe discret.

Yassine Saber