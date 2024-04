Le résultat net part du groupe (RNPG) de Timar s’est établi à 23,2 millions de dirhams (MDH) en 2023, en croissance de 84% comparativement à 2022.

Le résultat courant est, quant à lui, en amélioration de 38% à 33,2 MDH en consolidé et de 60% à 19,8 MDH en social, grâce notamment au maintien de l’activité au même niveau que 2022, à la bonne maîtrise des frais généraux et à certaines reprises sur des provisions portant sur certaines créances filiales du groupe, explique Timar dans un erratum au communiqué post Conseil d’Administration qui s’est réuni le 18 mars 2024, sous la présidence d’Yves Revol.

« La revue des réalisations de l’exercice 2023 fait ressortir un premier semestre fort qui a été porté par une volumétrie importante et qui a pu compenser le recul d’activité observé sur le reste de l’année, aussi bien au niveau de Timar SA que ses principales filiales », ajoute la même source.

Le groupe note également un maintien de performance de ses activités, notamment celles d’Overseas.

Concernant le chiffre d’affaires, il a affiché, en glissement annuel, une baisse de 5% à 627,3 MDH en consolidé et une hausse de 1% à 432,1 MDH en social. Appartenant au groupe français Clasquin, Timar propose des solutions innovantes dans le transport international, la logistique et le transit.

Avec plus de 500 salariés répartis sur 14 agences à travers l’Europe, le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, le groupe Timar, qui est coté à la Bourse de Casablanca et certifié ISO 9001, 28000 et « OEA » sûreté et sécurité, se classe dans le Top 5 des transporteurs de marchandises et logisticiens du Maroc.