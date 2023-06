Des opérateurs tunisiens dans le secteur du tourisme étaient récemment en visite à Dakhla pour explorer les potentialités touristiques de la région, dans le cadre d’un Eductour, initié par la représentation régionale de Royal Air Maroc (RAM) en Tunisie, du 27 au 30 mai dernier.

Les opérateurs tunisiens ont pu également découvrir les nouveaux produits et services et vivre l’expérience client avec continuation sur le vol interne Casablanca-Dakhla (L’étape la plus longue du réseau domestique).

Pour le Représentant Régional de RAM en Tunisie, Mohammed Issam Mosseddaq, « cet Eductour a permis à nos partenaires tunisiens de vivre l’expérience client et de découvrir les produits et services offerts par Royal Air Maroc au sol, en transit et à bord ». « Cette action promotionnelle était aussi l’occasion pour nos partenaires de visiter le Sud du Maroc, notamment la ville de Dakhla, qui est en plein essor touristique », a fait remarquer Mosseddaq.

Il a rappelé que la ville de Dakhla, qui fait partie des 15 dessertes de RAM au Maroc, est desservie à raison de 10 vols par semaine et donc bien connectée à son réseau international (y compris Tunis qui est programmée en double quotidien).