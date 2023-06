Younes Belabed a été nommé Administrateur Directeur Général d’Attijariwafa bank Europe. Il succède ainsi à Abdelaziz Yacoubi qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Âgé de 51 ans, Younes Belabed, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris en 1994. Il dispose 29 années d’expérience dont 4 années dans les métiers du conseil et 25 années dans les métiers bancaires et financiers.

Fin 2004, il rejoint le groupe Attijariwafa bank pour la conduite du programme de rapprochement comptable de la fusion BCM-Wafabank. En septembre 2005, il a été nommé responsable Support & Moyens de la banque de Particuliers et Professionnels et a notamment contribué de manière significative à la réalisation du plan stratégique et de développement de l’offre produits et du réseau commercial.

En 2011, il est nommé Directeur Exécutif en charge du Pôle Support et Moyens de la Banque de Détail Maroc et Europe. En septembre 2016, Younes BELABED a pris la direction de l’Audit Général du groupe Attijariwafa bank, puis a été nommé Directeur Général Adjoint au sein du Groupe en mai 2022.