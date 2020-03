Le Comité de veille économique (CVE) a mis en place une série de mesures pour la préservation d’un maximum d’emplois touristiques et l’assistance aux entreprises opérant dans le secteur, a affirmé lundi la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui.

“Le tourisme est l’un des secteurs économiques durement affectés par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, qui frappe le monde entier, notamment eu égard à la suppression des vols internationaux”, a déclaré la ministre à la presse au terme d’une réunion du CVE à Rabat.

Le comité, a-t-elle dit, a tenu sa première réunion pour discuter des mesures à prendre afin de soutenir l’économie face aux répercussions néfastes de la crise sanitaire et de mettre en œuvre les directives du Roi Mohammed VI.

Elle a expliqué à cet égard que le compte d’affectation spéciale intitulé “Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus Covid-19” doté d’une enveloppe de 10 milliards de dirhams, sera consacrée à la protection de la santé du citoyen d’une part et au soutien de l’économie nationale.

Dans une déclaration plus tôt dans la journée, Fettah Alaoui a indiqué que le Maroc s’est mobilisé pour faciliter le retour des touristes étrangers se trouvant au Royaume vers leurs pays.

Le CVE est composé de huit membres du gouvernement, de Bank Al-Maghrib, du GPBM, de la CGEM et de la Fédération des chambres de commerce, d’industrie et des services et celle des chambres d’artisanat. Il tiendra sa seconde réunion lundi prochain.

Le décret portant création du compte d’affectation spéciale a été signé, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tendant à assurer le financement des mesures de prévention et de lutte contre le Coronavirus et ses effets.