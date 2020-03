La RATP Dev, opérateur de tramway à Casablanca, a décidé, à compter de ce mardi, de ramener à 100 passagers en places assises la capacité maximum de chaque rame en circulation sur les deux lignes du réseau casablancais.



“Pour la sécurité et la santé de tous, la capacité autorisée pour chacune des rames sera de 100 personnes maximum et uniquement sur les places assises”, souligne la société dans un communiqué.



L’opérateur invite “les Casablancaises et les Casablancais à emprunter le tramway uniquement en cas d’absolue nécessité”, à la lumière des dernières directives des autorités compétentes, tout en appelant à la responsabilité de tous afin de limiter la propagation du virus.



La veille, la société de développement local Casa Transports, autorité organisatrice du secteur sur Casablanca, et RATP Dev ont annoncé le renforcement des mesures d’hygiène et les actions de sensibilisation sur le réseau du tramway, considérant comme “une priorité absolue” la sécurité et la santé tant des voyageurs que des employés.



Il s’agit notamment de désinfection tout au long de la journée des équipements en stations (valideurs, tourniquets et distributeurs), la désinfection totale chaque nuit de toutes les rames, avec un produit utilisé dans le milieu hospitalier, ainsi que la désinfection quotidienne des agences commerciales Casa Tramway.



Casa Transports et RATP Dev ne manquent pas de rappeler à chaque fois qu’elles adapteront ces différentes mesures selon les directives qui seront édictées par les autorités compétentes.