Dans le cadre des mesures de précaution prises pour remédier à la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de coronavirus, et conformément aux différentes mesures annoncées et prises, il a été décidé de mettre en place un comité de vigilance pour suivre l’approvisionnement du marché national en énergie.

Ce comité, présidé par le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, participera à toutes les interventions des secteurs public et privé et se réunira périodiquement, ce qui permettra à l’opinion publique et aux acteurs du secteur de suivre le processus de sécurisation du marché en produits énergétiques, de l’importation à la distribution, ainsi que les mesures prises à cet égard.

A noter que, dans un communiqué parvenu à Infomédiaire Maroc, le ministère souligne que toutes les mesures prises dans le passé et actuellement garantissent que le marché national est fourni avec tous ses besoins énergétiques.