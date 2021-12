Ce Mercredi 8 Décembre 2021, s’est tenue, au siège de l’Union Postale Universelle (UPU) à Berne en Suisse, l’Assemblée Générale du Direct Marketing Advisory Board (DMAB) de l’UPU, pour l’élection des instances de sa gouvernance, à savoir son Président et son Vice-Président, pour le cycle 2022-2025. C’est ainsi que Touhami RABII Président Directeur Général de GEMADEC a été réélu par acclamation générale de l’Assemblée pour un deuxième mandat, à la vice- présidence du DMAB de l’UPU. Berlindi van Eck représentante de la NamPost (Poste Namibienne) a été, pour sa part, élue Présidente.

Un honneur et une responsabilité que Touhami RABII accueille avec une immense fierté de pouvoir siéger à nouveau à la tête du DMAB de l’UPU et continuer à contribuer au développement et à la transformation digitale des opérateurs postaux, en étant au cœur même de l’agence de l’ONU en charge du métier de la Poste, pour à la fois apporter et partager l’expérience cumulée de GEMADEC dans l’accompagnement et la mise en place de solutions telles que le courrier hybride chez plusieurs opérateurs postaux dans le monde.

« Cette réélection à la tête du DMAB de l’UPU confirme l’expertise et l’expérience indéniable de GEMADEC auprès des Postes et confirme la nécessité pour les organisations postales de continuer leur mutation digitale en devenant le tiers de confiance numérique par excellence. » a déclaré Touhami RABII.

Le DMAB est le seul organe de l’UPU dont les membres sont, en plus des opérateurs postaux des pays-membres de l’ONU, des entreprises privées et des associations professionnelles du secteur. Il a pour mission de stimuler la croissance du marketing direct à travers les opérateurs postaux, en les positionnant comme des canaux essentiels à son développement. Le DMAB contribue à la croissance économique et à l’extension des marchés, en améliorant les connaissances et en développant le savoir- faire des acteurs du marketing direct à tous les niveaux.