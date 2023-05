La Société nationale de réalisation et de gestion des stades (SONARGES) a changé sa dénomination et devient la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs, a annoncé la société dans un communiqué.

Ce changement intervient suite à la signature, mercredi, d’un avenant à la convention de gestion et d’exploitation des infrastructures sportives avec le Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, qui vise à confier à la SONARGES la gestion de nouvelles infrastructures, notamment les piscines olympiques et semi-olympiques, les courts de tennis, les salles omnisports…

Le périmètre d’intervention de la SONARGES sera élargi, dans un premier temps, à 38 installations sportives se situant dans les régions qui abritent les stades gérés par la société nationale, étant donné le fort potentiel dont elle dispose, a précisé la même source, ajoutant qu’à cet effet, la SONARGES se prépare à offrir des services de qualité aux communautés sportives locales, régionales et internationales.

Grâce à ses années d’expérience, aujourd’hui, la SONARGES prône d’être le bras armé de l’Etat en matière de réalisation et de gestion des grandes infrastructures sportives au Maroc.

La mission de la SONARGES sera donc, de faire rayonner, sur le plan national, continental et international ces infrastructures et les rendre de véritables lieux de sport et de spectacle, en accueillant des grands évènements sportifs, culturels et artistiques dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, selon la même source.