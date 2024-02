Depuis son lancement de la plateforme de paiement électronique « Payzone » en 2014, Vantage Payment Systems (VPS), filiale du Groupe Equity Invest, s’est imposée comme un pilier de l’innovation fintech.

L’obtention récente de l’agrément d’établissement de paiement par Bank Al-Maghrib vient consolider le parcours remarquable de VPS, marqué par l’introduction de solutions novatrices et sécurisées telles que Payzone et Payxpress. Pour Mustapha Badr-Ezzaman, directeur général de VPS, cet agrément est une reconnaissance de leur engagement dans l’innovation financière et le résultat de nombreuses années de développement technologique et humain.

Cet agrément ouvre de nouvelles perspectives pour VPS, lui permettant de diversifier ses services et de les adapter à différents secteurs d’activité et modèles économiques. Cette évolution renforce non seulement l’offre du secteur des paiements, mais contribue également à dynamiser le marché, favorisant ainsi la réduction de la circulation du cash et le développement de l’inclusion financière.