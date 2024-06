[Communication d’entreprise]

Vitamin Sea, marque le début de la première ferme d’aquaculture en circuit fermé au Maroc qui délivre une crevette d’exception alliant qualité, traçabilité et saveur inégalée. Élevées soigneusement au Maroc, ces crevettes sont produites selon les normes les plus strictes du secteur, sans conservateurs, ni antibiotiques ni sulfites, répondant à un engagement de durabilité de la marque.

Une ferme d’élevage innovante et écologique

Vitamin Sea est le fruit de la première ferme d’élevage en circuit fermé au Maroc. Les crevettes sont élevées dans les meilleures conditions, avec une attention particulière portée à chaque étape de leur développement. Le principe d’élevage est entièrement écologique, sans antibiotiques ni produits chimiques, garantissant des produits sains et respectueux de l’environnement.

Une fraîcheur et une qualité inégalées

Les crevettes Vitamin Sea sont pêchées, emballées & livrées en quelques heures, assurant ainsi un produit ultra-frais. Leur goût authentique en fait le choix des chefs les plus exigeants, tel que le chef étoilé, Fayçal Bettioui, qui en fait usage dans son propre restaurant. Les crevettes Vitamin Sea sont destinées aux consommateurs d’aujourd’hui qui recherchent non seulement une expérience gustative exceptionnelle, mais aussi une qualité nutritive optimale.

Un engagement envers la durabilité

« Chez Vitamin Sea, la crevette et le consommateur sont au centre de toutes nos préoccupations. Nous sommes fiers d’offrir aux marocains un produit farm-to-table à la qualité gustative et nutritive supérieure », déclare Driss Krafess, co-fondateur de Vitamin Sea.

« Notre engagement envers la durabilité et traçabilité se reflète dans chaque aspect de notre métier car nous comprenons l’importance de la transparence », souligne Othman Krafess, co-fondateur de Vitamin Sea.

Disponibilité et Distribution

Pour garantir leur fraîcheur exceptionnelle, les crevettes Vitamin Sea seront disponibles uniquement chez des poissonniers sélectionnés et en livraison à domicile, assurant ainsi que chaque consommateur bénéficie de la meilleure qualité et fraicheur possible.