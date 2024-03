Wafa Assurance a publié ses résultats sociaux et consolidés pour l’exercice 2023, témoignant d’une performance solide malgré les défis économiques et les conditions de marché fluctuantes.

Sur le plan social, Wafa Assurance a réalisé un chiffre d’affaires de 11.164 millions de dirhams (MDH) en 2023, enregistrant une augmentation de 7,1% par rapport à l’année précédente. Cette croissance a été stimulée par les activités Vie et Non-Vie, avec une progression respective de 5,6% et 9,1%. Le résultat net social a atteint 701 MDH, en hausse de 15,4%, tandis que les fonds propres sociaux ont augmenté de 3,9%, s’élevant à 6.601 MDH.

Au niveau consolidé, le chiffre d’affaires annuel a atteint 12.724 MDH, enregistrant une hausse significative de 9,3%, portée par la performance des activités Vie et Non-Vie tant au Maroc qu’à l’international. Cependant, le résultat net part du groupe (RNPG) a diminué de 13,6% par rapport à l’année précédente, s’établissant à 670 MDH, principalement en raison de l’évolution des marchés financiers et des charges non courantes, telles que le don au fonds spécial pour la gestion des effets du séisme d’Al Haouz.

Malgré ces défis, les capitaux propres part du groupe ont augmenté de 14,6%, atteignant 9.232 millions de dirhams. En vue de ces résultats solides et des perspectives encourageantes de la compagnie, le Conseil d’Administration a proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de 140 dirhams par action pour l’exercice 2023.