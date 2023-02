Wafacash s’allie à Wafa Assurance, tous deux leaders de leurs secteurs respectifs et acteurs majeurs de l’inclusion financière, pour mettre en place un modèle de distribution et de gestion de produits de microassurance au profit de la population marocaine.

Wafacash et Wafa Assurance mettent en œuvre leur savoir-faire et leur expertise dans leurs domaines respectifs pour offrir aux clients de Wafacash les bénéfices du concept TAAMINE IKTISSADI, développé par Wafa Assurance depuis 2019.

Le lancement va concerner une gamme complète de produits d’assurance inclusive :

Les Produits d’assurance vie et assurance de Personnes

Taamine Al Janaza ;

Taamine Wladi ;

Taamine Al Walidine ;

Taamine Sahti.

Les Produits d’assurance « Dommage »

Taamine Bayti ;

Taamine Mahali.

Ces produits, dont les tarifs démarrent à 55 dirhams TTC annuellement, visent à protéger aussi bien les descendants que les ascendants en cas de décès de l’assuré, à verser une indemnité journalière en cas d’hospitalisation de l’assuré, ou encore à couvrir les locaux professionnels ou l’habitation contre l’incendie et les dégâts des eaux.

Cette gamme comporte plusieurs innovations visant à faciliter la compréhension des produits, de simplifier la souscription sans condition ni formalités et d’indemniser rapidement.

La commercialisation des produits d’assurance vie et assurance de personnes sera effective dans tout le réseau Wafacash à partir du 1er mars 2023.

Les produits d’assurance « Dommage » seront commercialisés dans un second temps.

Cette alliance avec Wafa Assurance, pionnier de l’assurance inclusive au Maroc, a pour but de contribuer aux objectifs nationaux en termes d’accessibilité des services financiers formels, de protection du consommateur et d’éducation financière.

S’inscrivant dans la cadre de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière et visant la réduction des disparités en termes d’accès et d’utilisation des services financiers ainsi que l’accélération du développement socio-économique du pays, le groupe Attijariwafa bank propose de soutenir les catégories socioprofessionnelles à faibles revenus à pallier rapidement une perte de revenu brutale en cas de décès, d’hospitalisation, d’incident liés à leurs habitations ou locaux professionnels.

« L’inclusion financière étant considérée comme un catalyseur pour promouvoir le développement économique et la réduction de la pauvreté dans notre pays, celle-ci nous incite à offrir un accès équitable à l’ensemble des individus et entreprises à des produits et services financiers formels pour un usage adapté à leurs besoins et à leurs moyens tout en veillant à préserver leur droit », précise Abdesslam BOUIRIG, Directeur général de Wafacash.

Et d’ajouter : « Aujourd’hui plus que jamais, les populations à faible revenu ont besoin de ce type de services pour faire face à cette crise économique. Cette nouvelle offre de produits de microassurance a été pensée pour permettre à nos clients de se prémunir contre différents aléas. Cette nouvelle offre vient compléter tous les services inclusifs proposés depuis le lancement de Hissab Bikhir en 2009, du compte de paiement JIBI en 2018 et qui participent activement à l’inclusion financière du pays ».

Pour une meilleure accessibilité, Wafacash s’appuiera sur son large réseau pour mettre cette offre à disposition de ses clients partout au Maroc.