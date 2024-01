[Communication d’entreprise]

Widiane Resort à Bin El Ouidane présente son nouvel espace dédié aux séminaires d’entreprise et aux événements MICE. L’établissement offre des espaces de réunion équipés de technologies modernes, adaptés aux besoins professionnels, que ce soit en intérieur ou en extérieur.

Avec des salles de conférence variées, telles que le Boardroom, la Ballroom avec vue sur le lac Bin El Ouidane, et la Tente Berbère pour une touche culturelle, le lieu se veut polyvalent. Les forfaits séminaires sur mesure comprennent l’hébergement, des repas gastronomiques et des activités de team-building.

En plus des installations de bien-être, comme le spa, les piscines, et la salle de fitness avec vue sur le Moyen Atlas, le Widiane Resort offre une gamme d’activités nautiques et pédestres au bord du lac Bin El Ouidane. Le cadre idyllique de l’établissement en fait un choix privilégié pour des événements d’entreprise mémorables.

À Propos de l’Offre Séminaire :