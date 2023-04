FAR Group AFRICA dévoilera l’« African Lion », le premier véhicule militaire fabriqué au Maroc, lors de la 5e édition des Industry Meeting Days. L’événement prévu les 28 et 29 avril 2023 à Tanger, portera sur le thème de « l’investissement industriel, moteur de la croissance économique et de l’emploi ».

Youssef Mandour, CEO de FAR Group Africa, a indiqué : « nous sommes la première entité marocaine à opérer dans l’industrie militaire, sous l’impulsion du roi Mohammed VI. Nous allons dévoiler l’African Lion, qui est le premier véhicule militaire à être fabriqué au Maroc ».

FAR Group Africa fait partie du consortium américain FAR Group, spécialisé dans la fabrication de véhicules, équipements et infrastructures militaires, ainsi que le développement de solutions sécuritaires.