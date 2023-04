L’ambitieux projet visant à envoyer de l’énergie verte du Maroc au Royaume-Uni via une liaison sous-marine a obtenu 30 millions de livres sterling de financement de la part de deux investisseurs majeurs.

Xlinks First Ltd., qui prévoit de fournir près de 8% de la demande actuelle d’électricité de la Grande-Bretagne à partir de nouveaux projets solaires et éoliens au Maroc, a obtenu 25 millions de livres sterling de Abu Dhabi National Energy Co., connu sous le nom de Taqa, et 5 millions de livres sterling d’Octopus Energy Group.

Il s’agit d’un investissement important pour le projet énergétique inédit consistant à alimenter un pays d’un autre avec quatre câbles de 3 800 kilomètres sous la mer. Xlinks affirme qu’il s’agira des plus longues lignes sous-marines à courant continu à haute tension au monde. Celles-ci devraient être achevées d’ici 2030.