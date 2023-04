L’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) et le Groupe Barid Al-Maghrib ont signé, le 25 avril 2023, au siège de l’IRCAM à Rabat, une convention de partenariat qui fixe la teneur et les modalités de la coopération entre les deux institutions dans le but d’intégrer la langue amazighe au sein du Groupe Barid Al-Maghrib.

La convention a été signée par Ahmed Boukous, Recteur de l’Institut Royal de la Culture Amazighe et Amin Benjelloun Touimi, Directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib. Elle porte sur la traduction, la formation, la communication et la documentation.

La signature de cette convention constitue un cadre général de coopération entre les deux institutions et concrétise leur volonté commune en vue de contribuer à la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe, conformément à l’article 5 de la Constitution du Royaume du Maroc et aux dispositions de la Loi organique n° 26-16.