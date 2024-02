Deloitte Morocco Cyber Center a annoncé un partenariat stratégique avec Yogosha, plateforme opérant dans le domaine de la résolution des bugs informatiques.

« Cette alliance promet de redéfinir le paysage de la cybersécurité en apportant une combinaison unique des compétences techniques et stratégiques de deux acteurs majeurs du secteur », fait-on savoir.

La cérémonie de signature de cette convention de partenariat aura lieu le mardi 20 février au Deloitte Morocco Cyber Center.

Elle sera présidée par Imade Elbaraka, managing partner chez Deloitte pour les activités de conseil en Cybersécurité pour la France et l’Afrique francophone ainsi que président du Deloitte Morocco Cyber Center, et Yassir Kazar, fondateur et président directeur général de Yogosha.