Al Barid Bank et sa filiale Barid Cash ont annoncé avoir noué un partenariat stratégique avec Ria Money Transfer, l’un des leaders mondiaux du secteur des transferts d’argent transfrontaliers.

« Acteur historique et pionnier de l’activité de transfert, le groupe Al Barid Bank poursuit sa dynamique en diversifiant la proposition de valeur apportées à ses clients grâce à la mise en place d’un partenariat stratégique avec Ria Money Transfer, qui constitue une référence dans le secteur du transfert international », indique-t-on dans un communiqué.

« Notre partenariat avec Ria Money Transfer constitue un jalon stratégique qui s’inscrit dans l’approche de proximité adoptée par Al Barid Bank et sa filiale Barid Cash envers ses clients à travers le monde. Nous sommes déterminés à renforcer notre offre de services pour répondre aux besoins en constante évolution de notre clientèle à travers des solutions financières innovantes et accessibles à tous », a souligné Al Amine Nejjar, Président du Directoire du groupe Al Barid Bank, cité dans le communiqué.

En effet, Al Barid Bank et sa filiale disposent d’un large réseau d’agences de proximité composé de plus de 2000 points de contacts répartis sur tout le Royaume y compris dans les zones les plus reculées, renforçant l’accès à ses services à tous les marocains, fait-on savoir.

Ainsi, en s’alliant à Ria Money Transfer, l’un des plus grands et des plus dynamiques prestataires de transferts d’argent international, Al Barid Bank et Barid Cash proposent désormais dans toutes leurs agences un service de réception de transfert de proximité, sécurisé et adapté aux attentes de leurs clients, qui pourront en bénéficier de manière instantanée et sans frais de réception additionnels, conclut-on.