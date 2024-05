LG Electronics Maroc a annoncé avoir reçu la prestigieuse distinction de « Meilleur Produit de l’Année » pour quatre de ses produits phares: le Réfrigérateur, la Machine à laver, le Lave-vaisselle et Climatiseur.

« Cette reconnaissance revêt une importance particulière pour LG Electronics, soulignant son engagement à fournir des produits de haute qualité qui répondent aux besoins et aux attentes de leurs clients. Gagner le titre de « Meilleur Produit de l’Année » pour quatre produits démontre leur capacité à maintenir des standards élevés dans diverses catégories d’appareils ménagers », indique-t-on dans un communiqué.

L’attribution de cette distinction repose sur une enquête de perception neutre menée par Nielsen, garantissant une totale transparence dans le processus de sélection, fait-on savoir.

Et de préciser que l’enquête a impliqué 3.000 consommateurs finaux répartis dans les principales villes du Maroc, à savoir Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Fès, Tanger et Oujda. Les critères de sélection incluaient la satisfaction des clients, l’innovation technologique, la durabilité des produits et l’efficacité énergétique.