Le groupe Attijariwafa bank et l’École Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS) ont signé une convention de partenariat ayant pour objectif la mutualisation de leurs efforts et la création de synergies à forte valeur ajoutée autour d’une feuille de route ambitieuse et innovante en faveur des jeunes talents.

« Ce partenariat donne un nouvel élan à la collaboration entre les deux établissements, qui partagent une stratégie axée sur le renforcement des capacités des jeunes à acquérir des compétences solides », indique un communiqué d’Attijariwafa Bank.

Plusieurs actions et initiatives sont prévues dans le cadre de ce partenariat, notamment :

La création de synergies autour des parcours académiques et des programmes ;

Le transfert mutuel de compétences et partage des expertises ;

La mise en place de programmes immersifs favorisant la montée en compétences des jeunes talents et leur insertion professionnelle ;

Le développement de projets conjoints liés à l’entrepreneuriat, à l’innovation et aux nouvelles technologies ;

L’accélération des initiatives communes en matière d’accompagnement des jeunes sur le volet inhérent au développement de l’intelligence collective, aux softskills et au développement personnel…

« À travers ce partenariat, le groupe Attijariwafa bank consolide sa position en tant qu’acteur citoyen engagé auprès des talents, contribuant activement à cette dynamique constructive qui place le développement du capital humain au cœur de toutes les actions entreprises », lit-on dans le communiqué.