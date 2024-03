Le groupe automobile marocain, Auto Hall, a réalisé un résultat net de 170 millions de dirhams (MDH) au titre de l’exercice 2023, en recul de 36% en glissement annuel.

Ce repli est dû à la baisse des marges conjuguée à l’évolution défavorable des taux de change et à la hausse des coûts de financement, explique Auto Hall dans un communiqué publié sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

S’agissant du chiffre d’affaires (CA) consolidé du groupe, il s’est établi à 4,91 milliards de dirhams (MMDH), en croissance de 1,7% comparativement à 2022 et ce, grâce à la diversification réussie du portefeuille des marques et le développement des différents relais de croissance.

Cependant, le maintien des efforts d’investissement et de développement durant cette année, combiné à la répercussion limitée de la hausse des coûts des véhicules, ont impacté les niveaux de marge du groupe avec un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 8,9%, contre 9% en 2022.

Sur le plan des perspectives, Auto Hall assure que sa stratégie, axée sur la diversification de son offre de véhicules, l’élargissement ciblé de son réseau et le développement des activités à forte valeur ajoutée devrait permettre de revenir à la croissance des résultats à court et à moyen termes, appuyée par une gestion optimale des coûts et un suivi efficace de la performance, garantissant ainsi la rentabilité et la solidité financière du groupe.

Auto Hall poursuivra également le développement et l’optimisation de son réseau de distribution avec une gestion dynamique de ses actifs immobiliers.