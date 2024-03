ECS Group vient d’annoncer la nomination de Bouazza El Hantiti en tant que nouveau directeur général d’EFIS Maroc. Cette nomination vise à renforcer la position de la compagnie dans le paysage du fret aérien commercial.

Fort d’une expérience étendue en Afrique du Nord et en Europe, Bouazza apporte avec lui une expertise précieuse qui enrichira les synergies réseau d’EFIS MAROC et soutiendra son expansion en Afrique, indique-t-on auprès d’ECS Group. Sa nomination souligne l’engagement d’EFIS MAROC à attirer les meilleurs talents pour conduire sa croissance et son excellence opérationnelle.

Cette annonce intervient dans le contexte de l’acquisition d’EFIS MAROC par ECS Group, leader mondial des services de fret aérien commercial, en janvier 2024. Cette opération a renforcé la présence d’ECS Group en Afrique, consolidant ainsi sa position en tant qu’acteur majeur dans le secteur du fret aérien.

Avec Bouazza El Hantiti à sa tête, EFIS MAROC est bien positionné pour saisir les opportunités de croissance sur le marché du fret aérien au Maroc et au-delà. Sa vision stratégique et son leadership dynamique ouvriront de nouvelles perspectives et contribueront à façonner l’avenir de l’entreprise dans la région.