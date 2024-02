Bank Al Karam poursuit l’extension de son réseau avec l’ouverture d’une nouvelle agence à El Jadida. La Banque compte couvrir progressivement l’ensemble des principales villes du Royaume.

L’expansion stratégique du réseau de Bank Al Karam souligne l’engagement de la Banque envers le développement économique de la ville d’El Jadida et de la Région, et témoigne de sa volonté constante d’améliorer l’accessibilité aux services bancaires et l’inclusion financière, indique-t-on dans un communiqué.

Le plan d’expansion du réseau d’agences de Bank Al Karam est amené à se poursuivre courant 2024 avec de nouvelles implémentations dans différentes régions du Royaume, et sera accompagné de nouvelles solutions digitales offrant une gamme étendue de services financiers aux différents segments de ses clients particuliers, professionnels et entreprises et une expérience client optimale, précise-t-on.