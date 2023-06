Le Conseil d’administration de Bank of Africa – BMCE Group s’est réuni, vendredi 16 juin 2023, sous la présidence de Othman Benjelloun, une réunion à l’occasion de laquelle Conseil a décidé de proposer à une prochaine assemblée générale, la nomination de deux nouvelles administratrices indépendantes afin de renforcer le caractère indépendant et féminin de cette instance.

Cette nomination, souligne le groupe dans un communiqué, a été soumise aux autorités réglementaires compétentes.

La première administratrice est Ngozi Edozien, diplômée de Harvard Collège, Harvard University et de Harvard Business School (HBS). Elle est fortement expérimentée, ayant exercé des fonctions éminentes en France, au Royaume Uni, aux États-Unis et en Afrique de l’Ouest. Ngozi Edozien a une longue expérience d’administratrice de sociétés dans les secteurs financier, industriel et grande consommation, auprès d’entités cotées sur les bourses du Royaume Uni, d’Afrique du Sud et du Nigeria. La seconde administratrice, quant à elle, est Laureen Kouassi-Olsson. Entrepreneure, experte des services financiers et du capital investissement, elle jouit d’une forte expérience au sein de la banque d’affaires londonienne Lehman Brothers, de Proparco, filiale de l’Agence Française de Développement, ainsi que d’Amethis, fonds d’investissement dédié à l’Afrique créé en partenariat avec le Groupe Edmond de Rothschild.