BMCE Capital vient d’annoncer l’organisation de la 3e édition du Moroccan Equity Summit, un événement majeur qui se déroulera les 6 et 7 juin 2024 à Casablanca.

Cette rencontre réunira une large palette d’investisseurs locaux et étrangers ainsi que des entreprises cotées au Maroc, en Tunisie, et dans la zone de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), fait-on savoir.

Cette année, le Moroccan Equity Summit se distingue par l’intégration de nouveaux émetteurs tunisiens ainsi qu’une représentation plus élargie d’émetteurs d’Afrique de l’Ouest, enrichissant ainsi le paysage financier régional et ouvrant de nouvelles opportunités d’investissement, indique-t-on.

L’événement vise à offrir un cadre unique d’échanges et de discussions, permettant aux investisseurs et aux entreprises cotées de partager des informations fiables, de renforcer leurs liens et d’explorer de nouvelles possibilités de collaboration et d’investissement.

Les participants auront l’opportunité de prendre part à divers formats de rencontres et d’ateliers, conçus pour optimiser les échanges et fournir toutes les informations nécessaires pour guider leurs décisions d’investissement.

Cet événement confirme et renforce l’engagement de BMCE Capital à soutenir la communauté des investisseurs institutionnels et à contribuer à la croissance des marchés boursiers au Maroc et en Afrique, conclut-on.