Dans le cadre de sa visite au Maroc, la Reine Máxima des Pays-Bas, mandataire spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la finance inclusive pour le développement, a été reçue au siège de BANK OF AFRICA à Casablanca par le Président du Groupe Othman Benjelloun.

La rencontre fut l’occasion de mettre en avant l’expérience de BANK OF AFRICA, au Maroc et en Afrique, dans le domaine de l’Inclusion financière, à travers la mise en place, en partenariat avec des organismes nationaux et internationaux, d’offres de financement, de paiement, notamment de paiement mobile, de digitalisation des services financiers ainsi que d’assurance inclusive, dédiés aux populations les plus vulnérables, à faibles revenus tels que les jeunes ou les femmes.

La rencontre fut également l’occasion d’évoquer les initiatives entreprises pour la promotion de l’entrepreneuriat, à travers l’accompagnement extra financier, formation, mentorat et Coaching, notamment en faveur des autoentrepreneurs ou des coopératives, la création d’incubateurs Blue Space au sein d’Universités, d’écoles de gestion ou d’ingénierie, la mise en place d’un vaste éco système entrepreneurial réunissant plus de 200 parties prenantes, la promotion de la parité du genre ainsi qu’en faveur des personnes en situation de Handicap.

Les échanges ont également porté sur l’importance du partenariat qui doit être scellé entre les différents acteurs de cette inclusion financière et sur le rôle prépondérant des Fintech et la nécessité de renforcer l’implication des institutions financières et des autres acteurs à travers notamment des partenariats privé-privé.