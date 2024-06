Dans le cadre de la présentation de ses résultats financiers 2023, la compagnie opérant dans le secteur énergétique en Afrique, Chariot Limited, a mis en exergue ses réalisations au Maroc au titre de l’année écoulée.

En 2023, Chariot Limited a réalisé des avancées majeures dans ses projets gaziers au Maroc. L’entreprise a achevé la phase de conception initiale (FEED) pour le projet de développement gazier Anchois, situé dans la licence offshore Lixus. Les opérations de forage devront débuter au troisième trimestre 2024. Le partenariat avec Energean plc a renforcé le projet Anchois, avec des approbations officielles des autorités marocaines et un contrat de forage signé avec Stena Drilling.

Les opérations onshore de Chariot au Maroc ont également progressé. En juillet 2023, l’entreprise a obtenu la licence onshore de Loukos, comprenant un ensemble complet de données de précédentes études sismiques et activités de forage. La campagne de forage initiale, achevée en mai 2024, a confirmé la présence de réservoirs de bonne qualité et de multiples indices de gaz. La découverte de gaz au puits OBA-1 au prospect Dartois, foré à une profondeur de 901 mètres, a été tubée et cimentée, avec des plans de tests de débit futurs pour évaluer son potentiel comme producteur.

Chariot Limited avance également dans les initiatives d’énergie renouvelable au Maroc. L’entreprise a étendu ses partenariats avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et Oort Energy pour développer des projets de preuve de concept pour l’hydrogène vert. Ces projets visent à utiliser les ressources solaires et éoliennes du Maroc pour produire de l’hydrogène vert, contribuant aux objectifs énergétiques du pays. Chariot intègre des solutions d’énergie renouvelable et établit des capacités de production d’hydrogène vert à grande échelle.

Pour 2024, Chariot Limited prévoit de poursuivre ses projets au Maroc avec une campagne de forage à Anchois et une analyse continue de la licence Loukos. Adonis Pouroulis, PDG de Chariot, a déclaré : « nous sommes enthousiastes quant aux activités en cours et aux plans futurs pour Loukos et Anchois, ainsi que pour les projets d’énergie et d’hydrogène ».