Fortescue, leader mondial en technologies, énergies et métaux verts, a signé un accord stratégique avec Jan De Nul pour le transport et la pose de câbles sous-marins destinés à transmettre des électrons verts du Maroc vers l’Europe.

Un accord été signé dans ce sens, à Rabat, entre le président de Fortescue, Andrew Forrest, et le PDG de Jan De Nul, Jan Pieter De Nul. Cette collaboration vise à relier « les continents de haute production énergétique aux continents à forte consommation pour la livraison d’éléctricité verte », fait-on savoir dans un communiqué.

« Il y a une opportunité hors pair de transmettre des électrons renouvelables du Maroc et de l’Afrique du Nord vers l’Europe, vers les entreprises et les consommateurs qui méritent un meilleur choix que celui dont ils disposent actuellement, des carburants fossiles qui émettent du carbone et causent le réchauffement planétaire », a déclaré Andrew Forrest, cité dans le communiqué.

Et d’ajouter: « L’Europe, conformément aux règles de l’UE, imposera des taxes carbone globalement par le biais de son mécanisme d’ajustement carbone aux frontières sur les industries qui ne convertissent pas leur approvisionnement en énergie vers des énergies renouvelables. Fortescue estime qu’un manque de capacité de pose de câbles crée un goulot d’étranglement pour relier le Maroc à l’Europe, et de ce fait, cette entreprise avec Jan De Nul représente une des plus grandes opportunités que nous avons dans le monde entier. Elle apportera des avantages considérables, à la fois en Afrique du Nord et en Europe, en termes d’emploi et de croissance économique, et elle fournira aux citoyens le choix d’utiliser des carburants produits à l’aide d’énergie verte ».

« Il est clair que la transition vers l’électrification est en cours dans le monde entier. Le transport direct et la consommation d’électrons verts est une des façons les plus efficaces pour contribuer à la réduction des besoins énergiques totaux dans le monde. Avec notre savoir-faire, nos travailleurs et équipages hautement qualifiés et motivés, et notre flotte polyvalente de navires de construction, y compris cinq des navires câbliers les plus performants au monde, nous sommes parés pour construire la transition énergétique », a pour sa part affirmé Jan Pieter De Nul.