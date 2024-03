CIH Bank s’associe à Google pour offrir aux détenteurs de cartes bancaires Mastercard une nouvelle expérience de paiement avec Google Pay.

Cette collaboration permet aux clients CIH Bank de profiter d’une solution de paiement à la fois simple, rapide et sécurisée, que ce soit en ligne, sur des applications ou en magasin, indique CIH dans un communiqué.

Grâce à Google Pay, les clients de CIH Bank peuvent désormais effectuer des paiements sans contact rapides et sécurisés avec leurs smartphones Android et appareils Wear OS, précise la même source, ajoutant que pour ce faire, le client doit enregistrer sa carte bancaire dans l’application « Google Wallet » avant de procéder au paiement.

Cette innovation est renforcée par des mesures de sécurité avancées, notamment la tokenisation, qui consiste à remplacer le numéro de la carte bancaire par un jeton virtuel unique à chaque transaction, minimisant ainsi les risques de fraude. De plus, la fonction « Trouver mon appareil » permet au client de bloquer instantanément son Smartphone en cas de perte ou de vol.

« Google Pay offre aux utilisateurs dans plus de 70 pays à travers le monde, un moyen de paiement rapide, simple et sécurisé pour effectuer leurs achats via leur Smartphone. Les utilisateurs au Maroc peuvent simplement ajouter leurs cartes bancaires à l’application Google Wallet qui assure la confidentialité et la sécurité de leurs informations financières pour des transactions sécurisées », a souligné Jenny Cheng, vice-présidente et directrice Générale, Google Wallet, cité par le communiqué.

« Le lancement de Google Pay s’inscrit dans notre engagement à offrir à nos clients des solutions de paiement innovantes et sécurisées. Ce partenariat avec Google, leader mondial des technologies, confirme le positionnement de CIH Bank en tant que banque avant-gardiste et acteur majeur de la transformation digitale dans le secteur bancaire marocain, » a affirmé la directeur général adjoint, en charge du Pôle Marketing et Communication au sein de CIH Bank, Amal Mouhoub.