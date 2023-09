La plateforme mondiale de communications en nuage Infobip a lancé une analyse publicitaire Click-to-chat pour les marques et les professionnels du marketing qui cherchent à exploiter la puissance de la publicité et de la messagerie des médias sociaux dans une seule plateforme.

Cette initiative permet aux professionnels du marketing de combiner les publicités de Facebook et d’Instagram avec les messageries WhatsApp, Messenger ou Instagram Direct afin d’augmenter les conversions et le retour sur investissement publicitaire (ROAS). Les professionnels du marketing peuvent également obtenir des informations plus approfondies sur le comportement des clients, intégrer des analyses de publicité et de messagerie, et apporter des améliorations aux campagnes en fonction des données.

Une étude d’Infobip montre la croissance rapide des interactions avec les clients sur les applications de chat telles que WhatsApp et les canaux de médias sociaux tels qu’Instagram, avec notamment une augmentation de 73 % des interactions sur WhatsApp en 2022 par rapport à 2021. Mais les entreprises et les marques qui cherchent à intégrer des efforts publicitaires sur Facebook, Instagram et WhatsApp doivent s’assurer qu’elles peuvent optimiser leurs campagnes.

Infobip propose désormais des analyses pour les publicités qui cliquent pour discuter, un format publicitaire disponible sur Facebook et Instagram, y compris les flux, les stories et le Facebook Marketplace. La solution permet aux entreprises de créer des campagnes publicitaires qui encouragent le public cible à leur envoyer un message sur WhatsApp, Messenger ou Instagram Direct. Une fois qu’une publicité est définie, lancée dans le gestionnaire de publicité Facebook et connectée à l’application de chat, les entreprises peuvent voir une série de données, y compris le suivi des conversions sur le web ou l’application mobile, l’expérience post-achat ou la récupération des paniers abandonnés. Les marques obtiennent des informations sur l’entonnoir marketing de bout en bout, depuis le nombre d’impressions dans le flux Facebook jusqu’au nombre de conversions et au ROAS de chaque campagne.

L’analyse des publicités Click-to-chat d’Infobip fournit une vue holistique de l’ensemble du parcours client, de l’engagement publicitaire à la conversion, permettant aux entreprises de disposer de données comportementales essentielles. Ces données sont essentielles pour les agences de marketing numérique, les entreprises et les PME dans des secteurs tels que la vente au détail et le commerce électronique, la finance, le transport et la logistique.

La solution peut être utilisée à travers toutes les applications SaaS (Software as a Service) d’Infobip, y compris Answers, Chatbot building platform, pour mettre en place un chatbot qui traitera les requêtes, Conversations, Cloud contact center solution, pour transférer le chat à un agent si les requêtes deviennent trop compliquées pour être traitées par le bot, People, Customer data platform, se chargera de stocker toutes les données collectées, et Moments, customer engagement platform, vous aidera à aborder les clients à travers des diffusions marketing basées sur les analytiques collectées.

Ben Lewis, vice-président du marketing et de la croissance chez Infobip, a déclaré : « Les spécialistes du marketing de tous les secteurs peuvent désormais combiner sans effort la publicité via les canaux Meta et les conversations de messagerie pour mettre en place des campagnes puissantes, exploiter des analyses avancées et élever leur ROAS à de nouveaux niveaux. Infobip peut fournir tous les outils nécessaires au suivi des conversions, qu’il s’agisse de paniers abandonnés ou de comportements post-achat, au sein d’une seule et même plateforme. Notre solution d’analyse publicitaire Click-to-chat rassemble ces données sans effort supplémentaire de la part du client, ce qui permet de générer des leads en toute transparence sur WhatsApp ».