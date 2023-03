Quatre startups ont été primées, lundi soir à Benguérir (province de Rhamna), lors de la cérémonie de clôture de la première édition du Concours National AGRIYOUNG INNOVATE, un événement dédié à encourager et à accompagner les jeunes porteurs de projets dans les domaines de l’agriculture digitale et climato-intelligente.

Initié par l’Agence pour le développement agricole (ADA) en partenariat avec l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), ce programme précurseur à dimension nationale s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation de l’ambitieux programme de l’entrepreneuriat des jeunes qui est au cœur de la stratégie Génération Green 2020-2030, portée par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Lors d’une journée tenue sous le signe « Nos jeunes d’aujourd’hui innovent pour l’agriculture de demain », les participants ont été invités à défendre leurs projets devant un jury composé d’entrepreneurs et d’experts.

Parmi les vingt projets et solutions innovants primés, quatre ont retenu l’attention du jury et ont ainsi reçu des prix.

La startup « PGPR Technologies » a remporté le premier prix pour sa solution biologique destinée à l’agriculture moderne et commerciale, basée sur les PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) pour produire des biofertilisants, des biostimulateurs et des biopesticides.

Le deuxième prix a été attribué au startup « DeepLeaf » pour sa solution de détection de pathologies de plantes basée sur des algorithmes de Deep Learning pour utilisation en serres et champs, incluant un modèle de détection de feuilles en 3D, un classificateur de feuilles et un classificateur de maladies capable de détecter 40 maladies courantes sur 10 types de plantes et un système d’aide à la décision.

La startup « Behav » a décroché le troisième prix pour son projet se rapportant à une alternative végétale au cuir, à base de cactus et de déchets non valorisés d’aloe vera issus de l’agriculture marocaine.

Le prix « coup de cœur » a été décerné à la startup « UniVert Energy » pour son dispositif qui produit du biogaz à partir de déchets ménagers et le convertit en chaleur, en électricité, en eau chaude et en gaz pour la cuisson.

Les gagnants seront accompagnés pour décrocher le premier client, alors que les autres participants bénéficieront, tous, d’une immersion territoriale et d’un accompagnement pour la création de leurs entreprises.

« Ce concours a objectif ultime de renforcer l’écosystème entrepreneurial en milieu rural et de soutenir, encourager et accompagner les jeunes porteurs de projets dans les domaines de l’agriculture digitale et climato-intelligente pour concrétiser leurs initiatives innovantes qui contribueront à la modernisation du secteur agricole marocain et à l’amélioration de sa résilience face aux défis du futur », a souligné le Directeur Général de l’ADA, El Mahdi Arrifi.

Rappelant que ce concours s’inscrit en droite ligne avec les objectifs de la stratégie agricole « Génération Green 2020-2030 », qui place l’élément humain au cœur de ses préoccupations, Arrifi a indiqué que cette stratégie vise à contribuer à l’émergence d’une classe moyenne agricole, à dynamiser la jeunesse rurale, à développer le capital humain et à organiser davantage les agriculteurs autour d’organisations agricoles performantes.

« L’essor de l’élément humain est en effet une condition sine qua non de la poursuite de la modernisation du secteur et de la consolidation des acquis », a-t-il affirmé.

Lancé en Juin 2022 en étroite collaboration avec le Laboratoire d’Innovation pour le Développement Rural P-Curiosity Lab (PCL) de l’UM6P, AGRIYOUNG INNOVATE a suscité l’engouement de 267 porteurs projets de toutes les régions du Royaume, dont 20 ont été sélectionnés et ont bénéficié d’un dense et riche programme d’accompagnement sur une durée de cinq mois, à savoir l’organisation de cinq Bootcamp, des sessions de coaching en ligne, du mentoring en one-to-one, un accès au Fablab, à la ferme expérimentale et au laboratoire de biochimie pour développer leurs prototypes, le tout, dans l’enceinte de l’UM6P et ce, afin de renforcer leurs capacités en matière d’entrepreneuriat et de management.