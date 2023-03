La Journée Internationale de la Femme est l’occasion parfaite pour Peugeot de célébrer à travers sa nouvelle promesse « The Power of Allure », la diversité et la singularité de chacune des femmes, en mettant en valeur leur allure, concept qui englobe leur apparence physique, leur posture, expression de leur personnalité, de leur confiance en soi et qui constitue en fait une partie intégrante de leur identité.

Parce que pour Peugeot chaque femme est unique, peu importe son apparence physique, l’important est qu’elle se sente libre, à l’aise dans sa peau, et confiante en elle-même, le 8 mars de chaque année est un cap important qui l’inspire pour soutenir toutes les femmes.

Pour marquer cet événement, et magnifier la femme marocaine, Peugeot a collaboré avec l’artiste Mourahab Youssef, chorégraphe et danseur professionnel marocain, qui s’est illustré sur plusieurs projets, notamment le film « Haut et Fort » et la performance d’ouverture des Jeux Africains afin de produire une chorégraphie inspirante, empreinte de sensibilité et de créativité, mettant en scène des femmes de tout horizon dansant avec grâce et élégance.

À travers cette initiative, Peugeot célèbre l’allure unique de chaque femme avec un message clair, chaque femme a sa propre personnalité et peut s’exprimer librement à travers son style personnel, se sentir plus en contrôle de sa vie et plus confiante dans ses relations avec les autres.