Quatre acteurs opérant dans les réseaux et télécoms se sont alliés pour le déploiement d’un câble sous-marin en vue de booster la connectivité dans la Méditerranée. Orange, Medusa, Alcatel Submarine Networks (ASN) et Elettra Tlc vont ainsi déployer le projet sur 8. 700 kilomètres.

Dans les détails, le câble traversera plusieurs pays de la région, notamment le Maroc, le Portugal, l’Espagne, la France, l’Algérie, la Tunisie, l’Italie, la Grèce, Chypre et l’Égypte. Le câble sous-marin ʺMedusaʺ sera ainsi le plus long câble dans la région, assurant une meilleure connexion nord-sud et est-ouest.

Orange contribuera à assurer l’infrastructure réseau au Maroc (via Tétouan et Nador), en France et en Tunisie. ʺOrange est honoré de déployer son savoir-faire dans la réalisation de ce projet, qui devrait héberger les échanges digitaux entre l’Europe et l’Afrique du Nord, effectués via Medusa, dans des serveurs neutres à Marseilleʺ, indique Aurélien Vigano, Vice-Président des Réseaux de Transmission internationaux chez Orange.

La construction du câble Medusa a été confiée à ASN et Elettra Tlc et se base sur une architecture de câble ouvert de fibre optique à 24 paires, avec une capacité minimale de 2 Tb/s par paire de fibre.

Elettra s’engagera dans des opérations d’enquête, tandis que la fabrication et l’installation d’équipements devraient s’étendre sur 2024 et 2025.