Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville -Département de l’Aménagement du territoire national et de l’Urbanisme-, Tayeb Lachkar a été nommé inspecteur régional de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement du Territoire de la Région Lâayoune-Sakiat-Al Hamra, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Au niveau du ministère de la Santé et de la Protection Sociale, Raouf Mouhcine a été nommé directeur du Centre Hospitalier et Universitaire Ibn Sina de Rabat. Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Rachid Sammoud a été nommé directeur de l’École Supérieure de Technologie de Casablanca.

Pour ce qui est du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département de la Culture, Samira Lemlizi a été nommée Secrétaire Générale.